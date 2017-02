Pfarrer Peter Weberhofer feiert seinen 75er

13.02.2017, 18:08 Uhr

Etwas mehr als 50 Jahre ist es her, dass der damalige Bischof Josef Schoiswohl unserem Pfarrer Peter zum Priester weihte. „Ad sum“, Herr hier bin ich“, gelobte er damals und hat sein Versprechen gehalten.Pfarrer Peter Weberhofer wurde am 13.02.1942 als vierter von sechs Söhnen der Bergbauernfamilie Johann und Theresia Weberhofer in Rabendorf geboren. Seine Schulzeit begann 1948 in der Volksschule Koglhof und endete 1966 mit dem Absolutorium an der Karl-Franzens-Universität in Graz. Am 17. Juli 1976 spondierte er an dieser auch noch zum Magister der Theologie. Seine priesterliche Laufbahn begann in Paldau und endete in Kroisbach, wo er 2012 in den Ruhestand trat. Danach ist er zurückgekehrt nach Rabendorf, wo seine Wurzeln sind.Die Hände will der leutselige Kirchenmann noch lange nicht in den Schoß legen. Nach wie vor hilft er in der Seelsorge aus und fühlt sich besonders der Pfarrbevölkerung in seiner Heimatgemeinde Koglhof verbunden.