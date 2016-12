Pferdeweihe 2016 am Stefanitag in Gleisdorf

26.12.2016, 16:31 Uhr

Traditionelle Pferdeweihe in Gleisdorf am Stefanitag!

Die schon zur traditionellen gewordenen Pferdeweihe am 26. Dezember zur Ehren des Heiligen Stefan fand am Gleisdorfer Hauptplatz statt. Die Pferdefreunde Rabnitztal unter ihrem Obmannhatten wieder alle Pferde begeisterten und die es noch werden wollen, eingeladen am 2. Weihnachtstag zur Weihe. Treffpunkt war für die Reiter und den 7. Gespannen am Parkplatz beim Wellenbad, von wo der ganze Konvoi Richtung Hauptplatz zog.Der Obmann Stv.begrüßte alle anwesenden und gab das Mikrofon an Kaplanweiter, der nahm die Segnung mit dem Weihwasser vor. Die Pferde bekamen noch Salz und- Brot, die Reiter und Fahrer eine Stallplakette aus Holz, die an den Stefanitag erinnert überreicht. Zum Schluss machte der Obmann noch eine Schlussrede wo er sich bei den Besitzer der rund 50 Pferden die gekommen waren betankte.