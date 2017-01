„Rockiger“ Auftakt ins neue Jahr!

09.01.2017, 06:41 Uhr

Mit den spanischen Klängen von „El Periodista“ und Auszügen aus dem Musical „Jesus Christ Superstar“ wurde das Konzert, bei dem Julia Ochabauer durch das Programm führte, eröffnet.Neben einem großartigen „Silberfäden“ mit Trompetensolo und dem irischen Stück „Lord of the Dance“ wurden auch ein neuer Konzertmarsch und eine Polka, beide aus der Feder des beim Konzert anwesenden Komponisten Franz Meierhofer, gespielt.Grundsätzlich lag heuer jedoch der Schwerpunkt des Konzerts auf Rockmusik, beziehungsweise Rock, der mit einem Blasorchester neu interpretiert wurde, was für sehr viel Interesse und Erstaunen im Publikum sorgte.Als Vorgeschmack auf das Konzert „Blasmusik meets Rock“, welches am 04.02.2016 gemeinsam mit der Rockband „Bratlfettn“ in Strallegg stattfinden wird, wurden Hits wie „Africa“, „Eye oft Tiger“, „The Final Countdown“ und Auszüge von Bon Jovi gespielt. Als Zugabe wurde der - eigens für den Musikverein Strallegg komponierte - „Deutschmeister-Regiments-Rock“ uraufgeführt.Der festliche Rahmen des Konzerts wurde auch von Obmann Dr. Johann Auer und Bezirksobmann Hannes Urstöger genutzt, um langjährige Musiker, Vereinsfunktionäre und auch Förderer der Steirischen Blasmusik zu ehren.