Sei dabei: Solidarpreis 2017

10.02.2017, 18:11 Uhr

Am 16. März wird der begehrte Preis im "KWB" in St. Margarethen/Raab vergeben.

Heuer wird zum zehnten Mal der Solidarpreis vergeben. Menschen und Organisationen werden damit für ihre innovativen solidarischen Projekte ausgezeichnet.Im Vorfeld wurden von den regionalen Unternehmen Projekte eingereicht, die entweder einen sozialen, ökologischen oder regionalen Schwerpunkt haben.Mittels Fachjury wurden die Projekte bewertet und der Sieger gekürt. Dabei gibt es drei Kategorien: Einzelpersonen und Familien; Schulen, Unis, Bildungseinrichtungen und Unternehmen, Vereine, Institutionen. Zusätzlich werden Lebenswerke und Solidarbetriebe prämiert. Pro Kategorie bekommt der Sieger 500 Euro und einen eigenen einseitigen Artikel in der WOCHE. „Nur wir haben es in der Hand, unser Leben, unser Umfeld und unsere Region positiv zu gestalten“, sagt Solidarregions-Obmann Erwin Stubenschrott. „Der Solidarpreis zeichnet Projekte aus, die sozial, ökologisch, weltoffen und regional verbunden sind. Jedes einzelne Projekt, ob es gewinnt oder nicht, ist enorm wichtig. Es zeigt das riesige kreative Potenzial der Region, um Zukunftsfragen zu beantworten."

Mitmachen

Die Solidarregion

Wenn man ein Projekt hat, dass entweder sozial, ökologisch oder einen regionalen Schwerpunkt hat kann man dieses bei der Solidarregion einreichen. Einfach auf der Homepage www.solidarregion.at das Anmeldeformular herunterladen, ausfüllen und per E-Mail an weizer@solidarregion.at senden. Anmeldeschluss für den Solidarpreis 2017 ist der 17.02.2017. Nach Rücksprache mit den verantwortlichen Personen kann auch ein Nachreichen erfolgen.Die Solidarregion Weiz wurde von einer Zivilgesellschaft als Initiative für für die Region gegründet. Dabei handelt es sich um eine überparteiliche und überkonfessionelle Organisation. Ziel ist es Projekte zu unterstützen, die soziale und ökologische Besserstellung der Region und ihrer Bewohner ermöglichen.Ein Betrieb ist dann ein Solidarbetrieb, wenn man nachhaltig handelt und so die regionale Solidarität unterstützt. Rund 30 Betriebe haben diese Auszeichnung bereits bekommen.Videos zur Solidarregion: