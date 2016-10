Stockschießen für den guten Zweck

03.10.2016, 01:49 Uhr

Mannschaften aus insgesamt 11 Vereinen traten an zwei Tagen gegeneinander an. Bei der Siegerehrung konnte der größte Pokal dann schließlich an die Mannschaft der "Rossstub´n Naas" überreicht werden, die vor dem Sparverein Buschenschank Brugger/Krones und dem Tennisverein Naas den ersten Platz belegte.Besonderen Dank spricht Veranstalter Günther Garber den vielen Sponoren aus, dank derer den Kindern des 2015 verstorbenen Hans Graf ein Scheck im Wert von 4500,- Euro übergeben werden konnte. Hinzu kommen 500,- Euro, gespendet von Pro Spe, dem Verein für sozialkommunikative Zwecke.

Die Sponsoren

GH LindenwirtSparkasse WeizVolksbank WeizRaiba WeizFa. WeitzerFa. Strobl ThannhausenFa. MarkoGemeinde NaasSepp WollingerFranz WiednerFa. RauchenbergerWRC Stefan WiedenhoferEwald MünzerVerein Pro Spe/Ingo Reisinger