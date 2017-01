Tag der offenen Tür in der HTBLA Weiz

23.01.2017, 07:51 Uhr

Am 2. Februar wird es in der Lehranstalt einen Girls Day, einen Infotag extra für interessierte Mädchen geben. Zusätzlich zu diesen Veranstaltungen werden im gesamten Schuljahr Schnuppertage angeboten.Absolventen von Matura- und Fachschule sind in Industrie und Wirtschaft in zunehmendem Maße gefragt. Die höhere technische Lehranstalt arbeitet in enger Kooperation mit Betrieben und Unternehmen. Beim alljährlichen großen Firmentag im Weizer Kunsthaus werden den angehenden Absolventen der Schule heuer am 15 Februar wichtige Kontakte zu potenziellen zukünftigen Arbeitgebern vermittelt. Infos zu Schule und Veranstaltungen unter www.htlweiz.at.