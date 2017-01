Tag der offenen Tür in der HTL Weiz

13.01.2017, 11:54 Uhr

Ob CAD-Konstruktion, Automatisierungstechnik, Robotik, Umwelttechnik, oder Wirtschaftsingenieur: Einen Einblick in die breit gefächerten Ausbildungsmöglichkeiten der HTL Weiz (Höhere Abteilungen und Fachschulen) gibt es auch heuer wieder. Trotz der Umbauarbeiten im Schulzentrum werden wie gewohnt laufend Führungen angeboten. Alle interessierte Personen, insbesondere Schüler und deren Eltern sind herzlich eingeladen.Die HTL Weiz bietet eine hochwertige technische Ausstattung in enger Kooperation mit Industrie und Wirtschaft. In den Werkstätten und Labors werden die Schüler praxisnah ausgebildet und sind als Absolventen sehr gefragt.