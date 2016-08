TENNIS BUNDESLIGAFINALE FINAL 4

TC Gleisdorf: Nächster Angriff auf den BundesligatitelDer TC Gleisdorf hat im Juli durch den Österreichischen Tennisverband (ÖTV) den Zuschlag zur Ausrichtung des Finales der Tennisbundesliga (Final Four) erhalten. Dieses Turnier der vier besten Clubmannschaften Österreichs findet am 10. und 11. September 2016 (Beginn: jeweils 11:00 Uhr) auf der Anlage des TC Gleisdorf statt.Angeführt wird der TC Gleisdorf von Gerald Melzer, der erst unlängst beim ATP-Turnier in Kitzbühel bis ins Halbfinale vorgestoßen ist, und Alexander Peya, der Österreich bei den Olympischen Sommerspielen in Rio im Doppel vertritt. Gerald Melzer und Alex Peya werden mit den übrigen Teammitgliedern Björn Phau, Johannes Ager, Martin Fischer, Nico Reissig, Christian Magg und Patrick Schmölzer um den Titel des österreichischen Meisters kämpfen. Gerald Melzer steht derzeit in der Single-Weltrangliste der ATP auf Rang 90 und Alex Peya in Doppelweltrangliste auf Position 23.

Im ersten Spiel am Samstag den 10.9.2016 Uhr trifft der TC Gleisdorf ab 11:00 auf den TC Kirchdorf und sollte diese Hürde überwunden werden, spielt Gleisdorf am 11.9.2016 gegen den Sieger aus der Partie TC Scheibbs gegen 1. Salzburger TC Stiegl. Der Eintritt zu allen Spielen ist frei.