Theatergruppe Lust.Spiel Pischelsdorf

Aufführungstermine:

Die Theatergruppe Lust.Spiel aus Pischelsdorf führt "Kampl oder die Millionenerbin und die Näherin" von Johan Nestroy in Pischelsdorf auf.34 Schauspieler stellen 57 Figuren in 60 verschiedenen Kostümen dar. Der Verein Lust.Spiel Pischelsdorf hat mehr als 60 Mitglieder, das jüngste Mitglied ist 11 Jahre, das älteste ist über 60 Jahre alt.Prämiere: 01. Jänner 2017 um 18:00 Uhr (bereits ausverkauft)Weiter Aufführungen:04. Jänner, 19:00 Uhr05. Jänner, 19:00 Uhr06. Jänner, 14:00 Uhr06. Jänner, 19:00 Uhr07. Jänner, 19:00 Uhr - jeweils in der Oststeierhalle in Pischelsdorf.

Telefonische Sitzplatzreservierung unter 00681/81 72 73 80 täglich von 16.00 bis 20.00 möglich.Mehr Informationen unter Lust.Spiel Pischelsdorf