01.02.2017, 20:54 Uhr

Aber was kann uns helfen, weise Entscheidungen zu treffen?Sollten wir uns unter bestimmten Umständen umentscheiden?Diese Fragen werden in einer Besprechung, die am 14. Mai 2017 um 9.30 und um 18 Uhr im Königreichssaal der Zeugen Jehovas in Gleisdorf beginnt, ausführlich erörtert.Die Gemeinde der Zeugen Jehovas freuen sich über Besucher.