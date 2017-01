Vernissage: Augenblicke und Fantasie im Einraum Gleisdorf

06.01.2017, 15:59 Uhr

Am 5.1.2017 luden die beiden Künstlerinnen Margarete Maria Peinsipp und Erika Lamprecht zur Vernissage im Einraum ein.

Mit lieben Grüssen und besten Wünschen fürs neue Jahr begrüssteaus dem Burgenland zu dem künstlerischen Event. Dem Wunsch der beiden Künstlerinnenundrichtete sie eingangs ein paar Worte zum Ereignis an das Publikum."Kunst bringt Menschen zusammen" das beweist sich jetzt erneut. Ein Spiegel des Inneren ist sie und sie bedient sich unterschiedlichster Ausdrucksform. In der Kunst tritt zu Tage, was längst in der Gesellschaft Wirklichkeit geworden ist. Sie gewinnt im privat und öffentlichen Raum an Bedeutung. Dabei hat jede Künstlerin ihren persönlichen Stil und Bildsprache entwickelt. Was es auch zu sehen gibt: Gewohnte Bilder und erwartete Form-Gebungen führen durch den bewussten Verzicht auf Normales, auf Reales durch intensives Eindringen in diese tiefen, in unserem Verborgenen ruhenden Bewusstseins ebenen, durch die begnadete Fantasie zur Kreation des Werkes.ist der Titel der Ausstellung das bis Ende Februar im Einraum in der Bürgergasse 12 zu sehen gibt.

Die Künstlerin Margarete Maria Peinsipp stammt aus Hartl bei Kaindorf. Die autodidaktische Künstlerin nennt sich "Farbklecksi". Erika Lambrecht kommt aus Albersdorf und hat Peinsipp bei der letzten Ausstellung im Einraum kennengelernt und es war Sympathie auf dem ersten Blick. Die bevorzugte Technik ist die Acrylmalerei. Hier im Einraum stellt sich Lambrecht zum ersten Mal der Öffentlichkeit vor. Unter den Gästen war auch die Eigentümerin vom Einraum, den sie fast seit 9 Jahren für Ausstellungen jeder Art, monatlich vermietet.Infos: Einraum