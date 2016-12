Vielfältiges Vereins- und Kulturleben Markt Hartmannsdorf

11.12.2016, 15:46 Uhr

Er ist ein gemeinnütziger Verein mit einem vielseitigen Kulturprogramm. Der Verein umfasst und fördert den Tätigkeitsbereich der lokalen Kultur. Seit mehr als 35 Jahren arbeitet das Team, das aus 13 freiwilligen Mitgliedern besteht, überparteilich, überkonfessionell, unabhängig und eigenständig. Der Obmann Werner Sonnleitner und sein Team organisieren Ausstellungen, Konzerte, Lesungen, Kurse und vieles mehr.

In Markt Hartmannsdorf gibt es insgesamt 27 Vereine. Zu den Mitgliederstärksten Vereinen zählen die Freiwillige Feuerwehr und der Musikverein. Durch die vielen Veranstaltungen und Aktivitäten der Vereine ist das Dorfleben in Markt Hartmannsdorf sehr vielfältig. Außerdem wird der Zusammenhalt der Bevölkerung dadurch gestärkt.Bauernladen Markt HartmannsdorfBerg- und Naturwacht Ortsgruppe Markt HartmannsdorfBienenzuchtverein Markt HartmannsdorfCentral Pirates FC.Dart-Club VulkanaDartverein CentralEisschützenverein Markt HartmannsdorfEisschützenverein OedEisschützenverein Pöllau bei GleisdorfHundeverein Markt HartmannsdorfJägerschaft Markt HartmannsdorfKameradschaftsbund Markt HartmannsdorfKULTURMARKT HARTMANNSDORFMarkt Hartmannsdorfer HandballunionMotorsportverein LOS-REYESObst- und WeinbauvereinSchiliftverein Markt HartmannsdorfSeniorenbund Markt HartmannsdorfTennisverein Markt HartmannsdorfTheatergruppe Vorhang AufTourismusverband Markt HartmannsdorfTrachtenkapelle Markt HartmannsdorfTraktor-Oldtimer-Club Markt HartmannsdorfUnion Sportverein RAIFFEISEN- MÜLLEXVerein der Most- und FruchtsäfteerzeugungVerein ERDE zur Förderung derVielXang Markt Hartmannsdorf