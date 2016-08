Vortrag "Wickel, Salben und Tinkturen"

AT

, Birkeng. 1 , 8190 Birkfeld AT

Aula BORG Birkfeld , Birkeng. 1 , 8190 Birkfeld AT

Aula BORG/PTS, OT Birkfeld



Referent: Mag. Arnold Achmüller



Der Apotheker Arnold Achmüller hat das Heilwissen und die Ratschläge von Bauerndoktoren aus dem Alpenraum gesammelt, geprüft und sie an die moderne Forschung angepasst. In seinem Buch "Wickel, Salben und Tinkturen" findet man viele Hausmittel zum Selbermachen und einen Überblick über die wichtigsten Kräuter.



Dieses Buch macht alte und erprobte Heilpraktiken wieder zugänglich – damit wir uns ein Stück Eigenständigkeit in Gesundheitsfragen bewahren.