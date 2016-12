Was kann gegen Sorgen helfen?

Wir leben in schwierigen Zeiten. Die meisten Zeitgenossen machen sich wegen vieler Dinge Sorgen.In der Besprechung, die am 19. Februar 2017 um 9.30 und um 18 Uhr im Königreichssaal der Zeugen Jehovas in Gleisdorf stattfindet, werden folgende Bereiche besprochen, die bei Sorgen schon vielen geholfen haben:Die richtigen Prioritäten setzenPHILIPPER 1:10, 11Realistische Erwartungen habenPREDIGER 7:16

Jeden Tag etwas Ruhe einplanenMATTHÄUS 14:23Jehovas Schöpfung genießenPSALM 104:24, 25Den Humor bewahrenSPRÜCHE 17:22Sich regelmäßig sportlich betätigen1. TIMOTHEUS 4:8Für genügend Schlaf sorgenPREDIGER 4:6Nach der ausführlichen Erörterung der angeführten Bereiche, werden nicht alle Sorgen der Anwesenden verschwunden sein, aber vielleicht werden diese kleiner erscheinen.