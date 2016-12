Wintersonnenwende 21.Dezember 2016

18.12.2016, 20:35 Uhr

in Fischbach…Die Bilder habe ich am 4.Dezember 2016 am Wildwiesenturm in der Zeit von 7:01 bis 7:34 aufgenommen. Um 7:26 kamen die ersten Sonnenstrahlen hinterm Masenberg hervor.Einfach ein Traum, nixalsschön, nixalsoststeiermark nixalsmiesenbach....