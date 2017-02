Zehn Millionen Euro für neuen Bau- und Wirtschaftshof

06.02.2017, 13:49 Uhr

Der neue Wirtschaftshof in Weiz wird, nach Graz, der größte in der Steiermark.

Um 15 Prozent größer

Wie bereits im Vorfeld berichtet, müssen durch die Errichtung der Ortsdurchfahrt Teil 3a auch wesentliche Teile des derzeitigen Bau- und Wirtschaftshofes in Weiz weichen. Um die zahlreichen Serviceleistungen und städtischen Aufgaben auch weiterhin sicherstellen zu können, wird von der Stadtgemeinde Weiz und dem Land Steiermark ein neuer Wirtschaftshof errichtet.Gebaut wird am zweitgrößten Bauhof in der Steiermark seit Mai 2016 im Ortsteil Preding. Insgesamt werden zehn Millionen Euro in das Projekt investiert, wovon vier Millionen vom Land Steiermark kommen, und er wird 15 Prozent größer als der aktuelle sein. "Die Stadt Weiz erledigt viele Arbeiten selbst, deswegen ist diese Dimension notwendig gewesen. Damit sind wir auch gewappnet für mögliche Ausweitungen im Bereich Müllabfuhr, Wasser oder Markierung", sagt Bgm. Erwin Eggenreich. Neu errichtet werden der Verwaltungstrakt, die Werkstätten für Fahrzeuge, Schlosserei, Tischlerei, Lackierstation, Elektriker, Gebäudeverwaltung, Mobilität, die Fahrzeughallen für den gesamten Lkw-Fuhrpark, Lagerhallen mit Archiven, Waschanlagen und Flugdächer für Fahrzeuge. Die Eröffnung ist im Sommer 2017 geplant, doch große Teile der Gerätschaften befinden sich schon in der neuen Unterkunft. "In Kürze werden die hinteren Gebäude des alten Bauhofs weggerissen, weil dort die Ortsdurchfahrt weitergebaut wird. Deswegen haben wir bereits alle Fahrzeuge der Müllabfuhr etc. übersiedelt", sagt Bauhof-Leiter Gerald Egger.

Einzigartige Technik

Tag der offenen Baustelle

Erstmalig in Österreich umgesetzt wird die Erzeugung von Wasserstoff mittels Elektrolyseur und Photovoltaik-Anlagen. Der produzierte Wasserstoff soll für den Betrieb einer Brennstoffzelle verwendet werden. "Wenn die Technik soweit ist und alle Bedingungen stimmen, sollen mit dem Wasserstoff zukünftig auch Fahrzeuge betankt werden können", sagt Bgm. Eggenreich.Die Bauarbeiten für den neuen Weizer Wirtschaftshof sind in vollem Gange. Am Samstag, 11. Februar, sind von 10 Uhr bis 14 Uhr alle Interessierten aus Weiz, aber auch aus der Umgebung eingeladen, den Bau zu besichtigen. Mitarbeiter und Politiker werden durch das Gebäude führen. Adresse: Energiestraße 4, 8160 Weiz (direkt neben der Elin-Motoren-Arena).