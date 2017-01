Auschwitz darf nie vergessen werden

23.01.2017, 21:18 Uhr

Ein indisches Sprichwort lautet: „Wer ein schlechtes Gedächtnis hat, wird nicht herum kommen, seine Fehler zu wiederholen.“ Bald werden die letzten Überlebenden von KZs nicht mehr unter uns sein. Wird das Erinnern mit ihnen verschwinden?

Bei der Konferenz „Sound of Europe“ in Salzburg sagte David Cesarani von der University of London, dass die Wunde Auschwitz nicht verheilt ist und der Anschlag der Nazis auf die europäischen Werte diese für immer beschmutzt habe.Der Erfahrungsbericht von Tibor Wohl berührt mich jedes mal wenn ich diesen lese zu tiefst:„`Die gehen nicht in den Krieg`, sagte der Österreicher zu seinem Kameraden. ´Die lassen sich lieber töten, als dass sie einen anderen Menschen töten.Ich glaube, nur so handeln wahre Christen. Und weißt du, ich habe etwas Schönes mit ihnen erlebt. Wir waren nämlich mit ihnen zusammen auf einem Block, im Lager Stutthof, Juden und Bibelforscher. Die Bibelforscher mussten zu dieser Zeit schwer arbeiten, bei kaltem Wetter immer draußen.Kein Mensch begriff, wie sie es ausgehalten haben. Sie sagten, Jehova gibt ihnen die Kraft dazu. Sie brauchten ihr Brot sehr nötig, denn sie hatten Hunger. Aber was taten sie? Sie trugen alles Brot zusammen, das sie hatten, nahmen sich die Hälfte davon und legten die andere Hälfte ihren Brüdern hin, ihren Glaubensbrüdern, die ausgehungert von anderen Lagern kamen. Und sie hießen sie willkommen und küssten sie. Bevor sie aßen beteten sie, und nachher hatten alle verklärte und glückliche Gesichter. Sie sagten, dass keiner mehr Hunger habe.Siehst du, da habe ich mir gedacht: Das sind wahre Christen, so habe ich sie mir immer vorgestellt. Wie schön wäre es gewesen, ausgehungerten Mitbrüdern hier in Auschwitz einen solchen Empfang zu bereiten.`“Tibor Wohl, Zeitzeuge, Zitat aus dem Buch „Arbeit macht tot – Eine Jugend in Auschwitz“