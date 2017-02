Großer Sohn von Anger: Rupert(us) Heider

03.02.2017, 19:21 Uhr

Geburtsort: Anger bei Weiz, im sogenannten ArmenhausInfolge der großen Armut waren seine Eltern gezwungen, den kleinen Rupert zu einer Bauernfamilie in den Naintschgraben zu geben. Damit er nicht Hungern musste.Wohnadresse zuletzt: 8020 GrazTodestag: 15. Juni 1940Todesort: Berlin-PlötzenseeMädchenname der Mutter: KothgasserRupert Heider wurde unter dem Hitler Regime wegen Eidesverweigerung im April 1940 in die Haftanstalt Berlin/Alt-Moabit eingeliefert. Am 13. Juni 1940 wurde er um 10 Uhr in das Zuchthaus in Berlin-Plötzensee überstellt und am 15. Juni 1940 geköpft.

Jahrzehntelang sprach niemand über diesen Förderer des Friedens. Nur sehr wenige Menschen wollten sich an diesen mutigen Mann erinnern, der nicht bereit war sich von Hitler und seiner Ideologie missbrauchen zu lassen.Im März 2000 wurde erstmals die Ausstellung "Die vergessenen Opfer der NS-Zeit" in der Hauptschule Anger gezeigt. Im April 2007 fand erstmals ein Zeitzeugen Gespräch in dieser Schule statt. Seither wird immer wieder an diesen großen Sohn von Anger durch Ausstellungen bzw. durch Zeitzeugen Gespräche erinnert.Vom 6. bis zum 10. Februar 2017 haben die Schülerinnen und Schüler der NMS Anger die Gelegenheit die Ausstellung "Die vergessenen Opfer der NS-Zeit" zu sehen und dabei wird auch auf Rupert Heider aufmerksam gemacht. Die Jugendlichen werden dadurch auch für das Zeitzeugen Gespräch mit Hermine Liska vorbereitet.