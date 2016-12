27.12.2016, 17:22 Uhr

Am Ende jeder Marschgruppe fuhren oder liefen einige SS-Leute, die das „Exekutionskommando“ bildeten: Sie erschossen nach eigenem Ermessen Nachzügler, die sie für nicht mehr marschfähig hielten oder die tatsächlich zusammengebrochen waren.„Nun waren die Kolonnen aufgeteilt auf Gruppen von ungefähr 1.000 Mann und hinter diesen 1.000 Mann gingen die SS, eine Reihe von 4 bis 5 Mann mit ihren Gewehren. In dem Moment dass irgend ein Mann fiel und […] nicht mehr aufstehen konnte RRRRRT!! Erledigt. Die Leute die an der Seite fielen, RRRRRT!! Erledigt. Ohne weiteres.“Als die ausgezehrten und völlig entkräfteten Überlebenden, halb wahnsinnig vor Kälte und Hunger, nach tagelangen brutalen Fußmärschen in Gleiwitz ankamen, wurden sie in das dortige Außenlager gesperrt.Die Dokumentations-Ausstellung "Die vergessenen Opfer der NS-Zeit" informiert die Jugend über die schrecklichen Menschenrechtsverletzungen während der NS-Zeit.Die Schülerinnen und Schüler der NMS Gleisdorf haben vom 19. bis zum 25. April 2017 die Gelegenheit diese Ausstellung zu sehen und sie werden dadurch gut auf das Zeitzeugen Gespräch mit Hermine Liska vorbereitet.