Spurenbeseitigung

04.01.2017, 19:48 Uhr

SS-Mannschaften fangen an, zurückgebliebene Häftlinge, die zu krank oder schwach für die Todesmärsche waren, zu erschießen, damit sie nicht in die Hände der schon bedrohlich nahegerückten Roten Armee fallen. Das letzte Krematorium mitsamt der Gaskammer ist bis zum Schluss in Betrieb und wird erst am 26. Jänner 1945 gesprengt, einen Tag bevor die Sowjets das Konzentrationslager erreichen und 7.600 bis auf die Knochen ausgemergelte Überlebende, unter ihnen 600 Kinder, vorfinden.Vom 19. bis zum 25. April 2017 haben die Schülerinnen und Schüler der NMS Gleisdorf die Gelegenheit die Dokumentations-Ausstellung "Die vergessenen Opfer der NS-Zeit" zu sehen. Der Verein Lila Winkel ist auch im Jahr 2017 wieder intensiv bemüht, die Jugend über den Massenvernichtungswahnsinn des Deutschen Reiches zu informieren.Die Dokumentations-Ausstellung wird durch den Verein Lila Winkel den Schulen in ganz Österreich kostenfrei zur Verfügung gestellt und sie stellt eine gute Vorbereitung für das Zeitzeugen Gespräch mit Hermine Liska da.