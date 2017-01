ZUM HIMMEL WIR MARSCHIEREN

Sinabelkirchen / Pfarrsaal

Filmnachmittag mit Alfred NINAUS

Die Verfilmung beruht auf einer wahren Begebenheit im 1. Weltkrieg.



Der 1. Weltkrieg forderte unfassbare 17 Millionen Menschenleben – eine Zahl die nicht begreifbar ist. Hinter jedem einzelnen Opfer verbirgt sich eine Geschichte. Leopold Guggenberger & Franz Pachleitner. Ein Artilleriesoldat, ein Fotograf im Dienste des Kaisers. Beide legen Zeugnis ab vom Alltag an der Front. Ein Tagebuch, zahlreiche Fotografien. Die Freunde agieren mit Leidenschaft. Doch am Ende steht Ernüchterung. Und die Fotodokumente eines Flugzeugabschusses an der Südfront 1918 – der Tod von Leopold Guggenberger, das Ende einer Freundschaft so kurz vor dem Ende eines der dunkelsten Kapitel der Menschheitsgeschichte. Doch ihre Zeugnisse haben Bestand und sind ein eindringliches Mahnmal gegen den Krieg.





weitere Informationen sind unter www.rundum-kultur-sinabelkirchen.at erhältlich.