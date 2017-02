Lawinenunglück in Mittelitalien

01.02.2017, 19:59 Uhr

Bereits im August letzten Jahres hatte ein schweres Erdbeben diese Region verwüstet. Die Lawine folgte auf eine Reihe von vier starken Erdbeben am selben Tag.

Jedes Beben hatte eine Stärke von mehr als 5,0. Ungewöhnlich heftiger Schneefall in den Tagen danach erschwerte die Bergungsarbeiten. Mehrere Städte in der Region waren ohne Strom und von der Außenwelt abgeschnitten.Wie das Zweigbüro von Jehovas Zeugen in Italien berichtet, sind keine Zeugen Jehovas schwer verletzt worden oder ums Leben gekommen. Es wird versucht, die Familien in der Region zu erreichen, die von Beben und Schneefall am stärksten betroffen sind. Älteste (Seelsorger) von Jehovas Zeugen in der Region versorgen die Familien mit wichtigen Dingen wie Lebensmittel, Wasser und Feuerholz. Das Zweigbüro verfolgt aufmerksam die weitere Entwicklung der Lage und sorgt für entsprechende Hilfe.Medienkontakt:International: David A. Semonian, Office of Public Information, Telefon +1 845 524 3000Italien: Christian Di Blasio, Telefon +39 06 872941