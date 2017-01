5 Landesmeistertitel und 8 Podestplätze für Weizer Eisstocksportler

07.01.2017, 16:26 Uhr

4 Titel davon konnte der SSV ASKÖ Weiz Nord im Nachwuchsbereich am Wochenende feiern.

Bei der Landesmeisterschaft im Zielwettbewerb konnten 3 Titel erspielt werden.Bei den männlichen Nachwuchsbewerben konnten sich David Unger in der Jugend U14 und Thomas Ettl in der Jugend U19 den Titel sichern. Bei der Jugend U16 weiblich siegte Christina Ertl. Stockerlplätze gab es noch für Raimund Reith als 2. in der Jugend U16 männlich und Bronze für Julian Graf in der Jugend U19 und Mario Weingartmann bei den Junioren U23.

Auch für den ESV Gebol Krottendorf gab es einen Landesmeistertitel.

In der Juniorenklasse gewann Andreas Schwarzl vor seinem Bruder Martin. In der Königsklasse der Herren wurde Martin Schwarzl vor seinem Vater Karl Vize-Landesmeister.

Großartige Leistung der Jugendmannschaft des SSV ASKÖ Weiz Nord.

Einen Tag nach dem 4. Rang bei der Bezirksmeisterschaft der Herren wurden Matthäus Leiner, Thomas Ettl, Rene Peinhaupt und Julian Graf steirischer U19 Meister.

Die Mixedmannschaften des BV Weiz vollendeten das erfolgreiche Wochenende mit den Plätzen 2-4.

Hier konnte der SSV ASKÖ Weiz Nord II (Verena Schmallegger, Roswitha Friesz, Andreas Reiser und Kurt Schöggl) mit Platz 2, vor ESV Union Passail (Burgi Gradwohl, Sabine Auer, Silvia Gutmann-Wild, Manfred Gutmann und Hubert Riegler) sowie SSV ASKÖ Weiz Nord I (Lisi Nagl, Alexandra Szumer, Martin Kopp und Adi Almer) das Ticket für die österreichische Meisterschaft buchen.