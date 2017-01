Bezirkseisstockschießen der Senioren Bezirk Weiz

23.01.2017, 15:27 Uhr

Bez.Obmann Anton Paierl durfte heuer wieder 13 Mannschaften zu dieser schönenWinterveranstaltung begrüßen.Super ist auch das sich bei dieser Veranstaltung viele Frauen beteiligenBei 13 Mannschaften ist die Spannung sehr groß und der Wettkampf nimmt natürlich einige Zeit in Anscpruch.Da aber wie bei jedem Wettbewerb nur die ersten drei in die Preisränge kommen können, ist das Feilschen um jeden Zentimeter auch sehr spannend.Die Siegerehrung fand gleich Anschließend bei einem gutem Essen in der Eishütte statt.Als Preise gab,s wieder Fleischkörbe zu gewinnen, und für alle Teilnehmer als Trostpreis fürs Mitmachen eine Flasche Wein.

Hier die Wertung.1.Platz Fladnitz /T I2.Platz Strallegg I3.Platz Strallegg II4.Platz Bierkfeld I5.Platz Weiz6.Platz Miesenbach7.Platz Birkfeld II8.Platz Fladnitz /T II9. Platz Ratten10.Platz Strallegg III11.Platz Markt Hartmannsdorf12.Platz Anger13.Platz Mitterdorf a.d.RDie Bezirksleitung bedankt sich bei Herrn Peter Wiener für die hervorragendeOrganisation, ein danke auch dem ESV Strallegg , ein Danke dem Bezirksobmann für das Organisieren der Wunderschönen Preise und nicht zuletzt allen Eischützen, Ihnen ein Herzliches StockheilEuer BezirksschriftführerNeuhold Franz