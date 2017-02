07.02.2017, 20:00 Uhr

In manchen Teilen gibt es seit 6. Februar 2017 sogar 30 cm Pulver und dadurch ist die Skitouren-Saison wieder für einige Zeit gerettet.Alle Fotos entstanden am 7. Februar 2017 in einer verlängerten Mittagspause und dokumentieren die Verhältnisse von der Kornreith zum Almkreuz und weiter zum Alois-Wagner-Kogel.