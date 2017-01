Die Dorfmeisterschaften des ESV Ratten

25.01.2017, 12:07 Uhr

Gespielt wurde an drei Tagen mit vier Spielterminen. Die Erst- und Zweitplatzierten jeder Gruppe spielten am letzten Tag im Finale.Das waren das Team Sparverein Fernblick /Kameradschaftsbund, Naturfreunde / Kirchenchor, Die Klamis / SPÖ Ratten, Schuhhaus Eisenhut / Almteufel.In diesem spannenden Finale ging die Gruppe „Die Klamis“ als Sieger und damit Dorfmeister hervor, gefolgt von der SPÖ Ratten und dem Kameradschaftsbund.Von den Teilnehmern und Zusehern gab es viele lobende Worte, erhielt doch jede teilnehmende Mannschaft zur Erinnerung einen schönen Pokal und ein Gruppenfoto. Bei vier Tombolas wurden schöne Preise verlost, als Hauptpreis gab es jeweils einen wertvollen Geschenkkorb, gesponsert von Bgm. Thomas Heim.Der Obmann des ESV – Ratten, Hermann Kraussler, bedankte sich bei den Sponsoren, den Teilnehmern und zahlreichen Helfern und war erfreut, dass diese Veranstaltung auch diesmal wieder unfallfrei durchgeführt werden konnte.Vielleicht konnte auch der eine oder andere Teilnehmer für den Stocksport begeistert werden. Regelmäßige Trainingsstunden gibt es am Dienstag und Freitag.Derzeit besteht auch die Möglichkeit, Eis zu laufen.