Doppelsieg für Michael Ettl

09.01.2017, 12:36 Uhr

Er gewann den RTL am 7. Jänner auf der Ramsau mit einem beträchtlichen Vorsprung in der U14 Klasse. In der U16 wäre er mit seiner Zeit mit nur vier Hundertstel Rückstand auf den dritten Podestplatz Vierter geworden. Die Minus 22 °C konnten der Freude am Ergebnis keinen Abbruch tun. 115 Athleten waren am Start und haben ihr Talent und ihren Kampfgeist unter Beweis gestellt.Am Sonntag gab es auf der Planai- Lärchkogel den ersten Slalom der Rennsaison zu absolvieren. Trotz schwieriger Bedingungen mit Neuschnee und Minus 12 °C gab es ein sehr spannendes Rennen. Es waren gesamt wieder 112 Starter am Rennen. Bei der U14 gewann wieder Michael Ettl mit einem Vorsprung von 2,51 Sekunden. Damit lag er nur 8 Zehntel hinter dem Zweitplazierten der U16.Die gute Vorbereitung im Sommer und die zahlreichen Schneetrainings mit dem steirischen Landesschikader hat sich absolut bezahlt gemacht.