ESV Nöstl Bezirksmeister des BV Weiz

06.01.2017, 17:01 Uhr

Eine spannende Meisterschaft der Eisstocksportler lieferten sich die 4 erstplatzierten Mannschaften bei der Bezirksmeisterschaft in der Stadthalle Weiz.

Auch die Bezirksverbände Gleisdorf und Hartberg Nord kürten Ihren Meister in Weiz.

Passail, Nöstl, Naas und die U19 von Weiz Nord lieferten sich ein Kopf an Kopf Rennen bis zum Schluss. In den beiden letzten Partien mussten die jungen Nordler den routinierteren Mannschaften den Vortritt lassen. ESV Nöstl (Günter Reisenbichler, Gerhard Wiedenegger, Franz Adlmann, Herbert Weberhofer und Stefan Wiedenegger), Union Passail (Peter Glettler, Franz Knoll, Andreas Knoll, Erich Pirstinger und Johann Rainer) und ESV Naas (Friedrich Rauchenberger, Franz Rauchenberger, Thomas Paier, Josef Graf und Manfred Reisinger) gingen mit der gleichen Punkteanzahl in die letzte Runde. Die Naaser verloren ihr letztes Spiel gegen Weistock, was ihnen den Aufstieg zur Gebietsmeisterschaft kostete. Nöstl gewann ihr Spiel und krönte sich so zum verdienten Bezirksmeister. Passail mühte sich gegen Leska noch zu einem knappen Sieg und war schlußendlich glücklicher Vizemeister.Die Gleisdorfer Meisterschaft entschied die Eisrunde Lassnitzthal vor ESV Oed/Hartmannsdorf II und dem ESV Flöcking.ESV Zeil Stubenberg I vor ESV Wagendorf und dem ESV Pöllau/Hb. gewann die Bezirksmeisterschaft Hartberg Nord.