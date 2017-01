ESV St.Kathrein/Off. Unterligameister der Senioren Ü60

16.01.2017, 18:37 Uhr

Mit dem UL-Titel der Senioren und dem 3. Platz bei der Landesmeisterschaft der Herren beendeten die Kathreiner ein erfolgreiches Wochenende.

Bei der Senioren Meisterschaft der Ü60 in Weiz konnten Josef Fiedler, Johann Herbst, Johann Friesenbichler, Ferdinand Stadlhofer und Josef Greimel, nach dem 3. Rang im Vorjahr, heuer den Sieg feiern. Mit den Plätzen 5, 6 und 7 für ESV Anger, ESV teko-plastic Preding sowie ESV Puch b.Weiz beendeten weitere Mannschaften unserer Region die Meisterschaft.Sehr spannend verlief die Landesmeisterschaft der Herren in Hart bei Graz. Unter den 26 teilnehmenden Mannschaften starteten allein 9 Mannschaften aus dem Bezirksverband Weiz. Hier konnte der ESV St.Kathrein/Off. mit Manfred Stadlhofer, Gerhard Hatzl, Willi Macher und Andreas Stadlhofer den ausgezeichneten aber leider undankbaren 3. Platz belegen. Undankbar deshalb, weil die beiden erstplatzierten Mannschaften Europlay Deutschfeistritz sowie Grossfeistritz in die Bundesliga aufsteigen.Mit Startnummer 1 nach der Vorrunde starteten die Kathreiner die Mission Aufstieg.Mit nur 2 Niederlagen (leider eine davon im entscheidenden 7. Spiel) bei den Bahnenspielen am Finaltag konnte diese nicht erreicht werden. Trotzdem Gratulation zu dieser außergewöhnlich guten Leistung.Mit Platz 5 konnte die 2er Mannschaft des SSV Weiz Nord (Kurt Schöggl, Martin Kopp, Adi Almer, Herbert Sattler und Richard Hirsch) auch für eine Überraschung sorgen. Eine Topplatzierung ebenso für den ESV Landscha (Walter Lamprecht, Manfred Neuhold, Manfred Weber sowie Hermann und Walter Votter) mit Rang 7.Enttäuschend verlief die Meisterschaft für die Mitfavoriten SSV Weiz Nord I (Platz 14), ESV Krottendorf I (Platz 17) und dem ESV Passail (Platz 22), welcher sogar absteigen muss. Diesen bitteren Weg müssen auch aus unserem Bezirksverband noch ESV Naas und der ESV Krottendorf II nehmen.