FC Jerich International Gleisdorf 09 auf Erfolgskurs

29.09.2016, 21:14 Uhr

Die Gleisdorfer holten sich den ersten Tabellenrang.

Ein Drittel der Regionalliga-Meisterschaft ist inzwischen absolviert. Der FC Jerich International Gleisdorf 09 liegt nach zehn gespielten Runden mit der Kampfmannschaft I derzeit auf dem 1. Tabellenrang. Am kommenden Freitag kommt es beim Heimspiel gegen Kalsdorf bereits zum nächsten Kracher der RL-Mitte.Auch die Kampfmannschaft II des FC Jerich International Gleisdorf 09 ist erfolgreich in die UL-SÜD-Meisterschaft gestartet. Am Wochenende feierte die Kampfmannschaft II einen 3:1 Heimsieg im Derby gegen USV Pircha und schob sich damit wieder auf Tabellenplatz 2 vor.Am Freitag dem 30.9.2016 kommt es in der UL-Süd zum Derby zwischen St. Margarethen an der Raab und der 2er-Mannschaft aus Gleisdorf.Spielbeginn in St. Margarethen ist 19 Uhr!