Vivien Tröster erstmalig Steirische Meisterin im Crosslauf (WU12)

25.01.2017, 08:31 Uhr

vom RC TRI RUN ATUS Weiz erstmaligBei schwierigen Bedingungen, über Schnee, steile Passagen und eisigen Geläufs gewann die Weizer Nachwuchsläuferin in einer Zeit von 9:13 min die Meisterschaft in der Klasse WU12.Auf der 1,8Km langen Crossstrecke am USZ Graz Rosenhain konnte sie die Zweitplatzierte Chira-Marie Siebenhofer (TUS Kainach) um knappe 5 Sekunden distanzieren. Dritte wurde Anna-Lena Mandl (KSV alutechnik) in einer Zeit von 09:58.3min.