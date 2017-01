Vorsicht — „weiße Drachen“!

17.01.2017, 19:52 Uhr

Die Fotos entstanden am 17. Jänner 2017 bei einer Skitour vom Forellen-Gasthof in Rettenegg auf dem Normalweg aufs Stuhleck. Infolge des heftigen Sturms gab ich an der Baumgrenze mein Vorhaben den Gipfel zu erreichen auf.

LAWINEN werden zu Recht „weiße Drachen“ genannt. Sie können Bergsteiger verschlingen und in einem Augenblick sogar ein ganzes Dorf begraben. Der Lawinentod hat sogar einen eigenen Namen: der „weiße Tod“. Eine Lawine ist ein ehrfurchtgebietendes Phänomen. Worum handelt es sich dabei? Wer inmitten schneebedeckter Berge wohnt, kennt bereits die Antwort. Doch wer im Tiefland oder gar in den Tropen zu Hause ist, hat sich damit wohl noch nicht beschäftigt, da für ihn Lawinen keine Gefahr darstellen — es sei denn, er ist so mutig und reist zu den weißen Drachen.Lawinen entstehen auf hohen Bergen, wo oft viel Schnee fällt. Sie treten plötzlich auf, wenn gewaltige Schneemassen zusammen mit Eis, Erde, Felsbrocken und Baumstämmen einen Hang oder Abgrund hinunterstürzen. Dabei zerstören sie meist alles, was sich ihnen in den Weg stellt. Die Verwüstungen werden aber nicht nur durch das Gewicht der Lawine und deren Schubkraft verursacht, sondern auch durch die Druckwelle, die ihr vorausgeht. Auch diese kann dichte Baumgruppen, Brücken, Straßen und Eisenbahnschienen zerstören.Die einige Tonnen schwere, gewaltige weiße Masse besteht zum größten Teil aus winzigen Schneeflocken. Wie kann etwas so Schönes wie fallender Schnee zu einer grollenden, tödlichen Lawine werden? Das hat mit der Beschaffenheit des Schnees zu tun. Schnee kann unterschiedliche Formen annehmen — er kann kristall-, kugel- oder kornförmig sein. Die sechseckigen Schneekristalle haben immer eine Sternform. Es gibt unzählige Varianten dieser Schneesterne und jeder ist ein Wunderwerk! Sind sie erst einmal auf den Boden gefallen, können sie ihr Aussehen ändern. Wegen der unterschiedlichen Lufttemperatur und des Drucks der nachfolgenden Schneeflocken verdichten sie sich, während sie sich setzen. So können 30 Zentimeter Neuschnee in nur 24 Stunden auf 10 Zentimeter zusammengepresst werden!Die Stabilität der Schneedecke hängt von der Form des Schnees ab. Sechseckige Kristalle können sich ineinander haken. Körner und Kugeln dagegen rollen hin und her und erzeugen eine unstabile Schicht, die leicht auf einer stabileren Schicht ins Rutschen kommt. Demnach tragen die Beschaffenheit des Schnees, die Neuschneemenge, die Geländeform, die Temperaturunterschiede und die Windstärke zur Lawinenbildung bei. Auch das Gewicht eines Menschen oder eines Tiers auf einer abschüssigen Schneedecke kann ausreichen, um eine Lawine auszulösen. Es gibt aber auch noch andere Lawinenarten.Staublawinen entstehen, wenn korn- und kristallförmiger Neuschnee (Pulverschnee, der bei Skifahrern besonders beliebt ist) durch einen starken Windstoß aufgewirbelt wird. Der leichte Schnee vermischt sich mit der Luft und kann mit mehr als 300 Stundenkilometern in das Tal hinabstieben. Bei dieser Lawinenart bildet sich vor den Schneemassen eine gewaltige Druckwelle, die in Sekunden Dächer abdecken und sogar Häuser zerstören kann.Die gefährlichste Lawinenart ist die Schneebrettlawine. Sie entsteht im Altschnee, der sich gesetzt und im Laufe der Zeit verdichtet hat. Bricht die obere Schicht der Schneefläche, können große Schneebretter mit Geschwindigkeiten von 50 bis 80 Stundenkilometern den Hang hinunterrutschen. Eine festgefrorene Ablagerung kann auch über einer Felswand hängen. Sie ist für einen Skifahrer besonders gefährlich, da sein Gewicht ausreicht, um ein Schneebrett abzubrechen und so eine Lawine auszulösen, die ihn in wenigen Sekunden begraben kann."VON EINEM ERWACHET! - MITARBEITER IN DER SCHWEIZ