Weihnachten im Reitstall Lukashof

05.12.2016, 21:40 Uhr

Zahlreiche Familien und Pferdefreunde füllten beim vom Reit- und Fahrverein St. Margarethen an der Raab veranstalteten Weihnachtsreiten die weihnachtlich geschmückte Reithalle des Lukashofes.

Am Sonntag, den 4. Dezember, konnte man ab 14:00 Uhr weihnachtliche Reitvorführungen am Lukashof erleben und sich so schon auf Heilig Abend einstimmen. Weihnachtsmänner, Christkinderl, eine Weihnachtselfe und sogar Rudolf das Rentier tummelten sich unter anderem im Reitstall.Als das Showprogramm startete, versammelten sich die Besucher in der Reithalle und staunten nicht schlecht, als Daniela Kink, Alexandra Lafer, Erwin Friedl und Alois Dostal mit ihrer Dressurquadrille eröffneten.Danach präsentierte uns Weihnachtselfe Selina Url mit ihrem „Rudolf mit der roten Nase“ eine Dressurkür. Joelle Wagner-Hanschek zeigte mit Kinderpony Merlin ein paar Spielereien und nach kurzen Umbauarbeiten durften Pferd und Mensch beim „Jump and Run“ ihre Wendigkeit unter Beweis stellen. Läufer aus dem Publikum mussten gegen zwei Springpferde mit ihren Reiterinnen einen kleinen Hindernisparcours überwinden. Schaffte man es, die Zeit des Pferdes zu unterbieten, erhielt man einen Reitstundengutschein.Dann war es endlich so weit. Robert Glettler kam mit seinem Pferdegespann und dem Weihnachtsmann, der für jedes Kind ein kleines Packerl dabei hatte, in die Halle gefahren.Zum Abschluss gaben Silvia Schwarzbauer und Alexandra Lafer mit Lena und Julia Podhovnik im Damensitz ihre „Spanische Quadrille“ zum BestenIm Anschluss gab es für die Kleinen noch die Möglichkeit, am Ponyreiten teilzunehmen. Alle anderen genossen einen wärmenden Punsch oder Glühwein und leckere Kekse in entspannter Atmosphäre oder stöberten ein bisschen auf unserem kleinen Adventmarkt.