Wenn Tennis mehr als Leidenschaft ist

09.01.2017, 18:00 Uhr

Die Birkfeldern Lisa Hofbauer absolviert derzeit ein Auslandsstudium in Amerika.



Immer das Beste geben

Auf den Spuren von Thomas Muster: Das steirische Tennistalent Lisa Hofbauer erzählte im Rahmen ihres Heimataufenthalts in Birkfeld von ihrer Leidenschaft zum Tennissport, wie daraus mehr wurde und wohin ihre sportliche Reise geht. Im Alter von acht Jahren geschah es, dass ein Tennisschläger auf Lisa besondere Wirkung zeigte. Einmal begutachtet, genauer inspiziert und probiert, fühlte sich das Sportgerät bei ihr bestens eingesetzt.Viele Trainingseinheiten bei Friedl Pusterhofer und später bei ihrem Cousin Roman Hofbauer waren es, die Lisa immer mehr motivierten. Bald gab es erste Teilnahmen an Meisterschaften und Turnieren, wobei Stockerlplätze an der Tagesordnung waren. Von der U10 bis zur U18 hat sie den Steirischen Meistertitel geholt, ist Österreichische Tennis-Meisterin U18 und hat das 10.000-Dollar-Turnier in Graz gewonnen.„Ich mag diesen Einzelsport. Da kann ich für mich selber bestimmen, wo es lang geht. Mentale Stärke ist dabei sicher wichtig. Generell mag ich die Bewegung, die man mit den Schlägen kombiniert“, sagt Lisa, die auch als Qualifikantin bei den Österreichischen Meisterschaften ganz unerwartet siegte.Ende Mai 2017 wird Lisa das erste Jahr in Amerika an der East Carolina University abschließen. Der Gedanke, ins Ausland zu gehen, war verstärkt in der letzten Klasse der HLW in Weiz gereift. Das Studium in Amerika mit Schwerpunkt Tennis dauert bis 2020. Vormittags an der Uni, der Nachmittag ist mit Tennis bzw. Krafttraining ausgefüllt. An den Wochenenden finden Turniere oder Meisterschaften statt. Auf die Frage hin, ob es Heimweh gab, antwortet Lisa: „Anfangs etwas, aber das legte sich gleich. Inzwischen gibt es auch Freundschaften, vor allem mit einer Kollegin aus Deutschland.“Das Niveau halten, sich verbessern und einfach gut spielen, das sind ihre nächsten Ziele. Nach dem Auslandsstudium will Lisa wieder in Österreich ansässig werden.Lisas Motto: Immer das Beste geben und probieren. Geht nicht, gibts nicht!

Steckbrief

Name: Lisa HofbauerWohnort: Birkfeld, OrtsteilWaiseneggGeb.: 11. 8. 1997 in Bruck/MurAusbildung: VS Waisenegg, MHS Birkfeld, HLW WeizDerzeit Business-Studium an der East Carolina University in Greenville, North Carolina, in den Vereinigten StaatenHobby: Volleyball, Langlaufen, Eislaufen, früher auch Fußball