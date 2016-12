50 Billionen Plastikteilchen bedrohen dich und mich

03.12.2016, 17:02 Uhr

„Mikroplastik stellt eine der größten Gefahren in den Meeren dar. Einmal in den Ozeanen gelandet, ist es so gut wie nicht mehr herauszuholen. Die Schäden, die es anrichten kann, sind weitreichend und noch nicht vollends erforscht. Greenpeace veröffentlichte kürzlich einen Bericht zu aktuellen wissenschaftlichen Forschungsstand rund um Mikroplastik in Fischen und Meeresfrüchten.

Viele Meerestiere verwechseln die Kleinstteile mit Nahrung. Sie fressen das Plastik, es reichet sich in ihrem Körper an – und kann so auch in unserer Nahrungskette gelangen“, schreibt Nanu Kaller im Magazin ACT von Greenpeace Österreich.Bemerkenswert ist der Umstand, dass ein großer Teil der winzigen Plastikteilchen durch Reifenabrieb entsteht. Doch auch die Nicht-AutofahrerInnen unter uns tragen in ihrem Alltag zur Gewässerverschmutzung bei. 2011 wurde erstmals wissenschaftlich nachgewiesen, dass Fleecebekleidung, aber auch andere Polyesterprodukte beim Waschen in handelsüblichen Haushaltswaschmaschinen Hunderttausende winzig kleine Plastikfasern abgeben. Kläranlagen können dies Faseren leider auch nicht aus dem Abwasser filtern. Sie landen in unseren Flüssen und Meeren.Aber auch größere Plastikprodukte wie etwa Plastiksackerln zersetzen sich im Laufe der Zeit durch Sonnenbestrahlung und Abrieb in immer kleinere Teilchen und tragen so zur Mikroplastikproblematik bei.