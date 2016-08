„Die Putzerei“ in Weiz - professionelle Reinigung

29.08.2016, 00:00 Uhr

das Ziel eines Jeden sein. Dies wird aber für viele durch lästige Hausarbeiten eingegrenzt. Um Ihnen einen kleinen Teil abzunehmen, hat „Die Putzerei“, eine Marke der Firma DieTex GmbH (seit 2013 im Interspar Weiz), eine Annahmestelle errichtet. Dort wird die Ware durch die bestens geschulten Mitarbeiterinnen Heike und Christina übernommen und über div. Risiken bei der Reinigung beraten. 3x pro Woche wird die Ware abgeholt und zur Reinigung in die Zentrale nach Lafnitz im Bezirk Hartberg gebracht. 70 motivierte Mitarbeiter/innen sind täglich bemüht ca. 1500Teile und um die 5 TonnenWäsche für die Zufriedenheit der Kunden zu reinigen. Umfangreiche Investitionen, unter anderem in innovative Maschinentechnik, Betriebsstätte, neue Wasch- und Lösemittel und eine Optimierung der Abläufe, gewährt die Basis für ein wirtschaftliches, qualitativ höherwertiges, zukunftsorientiertes und umweltschonendes Verfahren der Reinigung. DieTex zählt zu den modernsten Kleiderreinigungen in Mitteleuropa.