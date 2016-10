07.10.2016, 07:30 Uhr

Weiz : Kunsthaus Weiz |

Für den Jobday 16 im Kunsthaus Weiz hatte IBI (Informations- und Beratungsinitiative für Lehrlingsausbildung in Weiz) 15 Beratungsstellen, über 20 Firmen und 3 Berufsschulen als AusstellerInnen gewinnen können.

Weiters wurden vom IBI Weiz Unterlagen für SchülerInnenbereitgestellt, um sich auf den Jobday vorbereiten zu können. Bei den meisten Firmen konnten sich die BesucherInnen nicht nur Informationen über die Größe, die Dienstleitungen bzw. Produkte der Firmen einholen, sondern sie konnten sich auch erkundigen, welche Lehrberufe in den jeweiligen Firmen ausgebildet werden. An sehr vielen Ständen konnten die Jugendlichen auch ihre handwerklichen Fähigkeiten ausprobieren, was wirklich allen großen Spaß machte. Die Beratungsstellen zeigten auf, welche Unterstützung sie für die Berufsfindung anbieten können. Die Schüler/innen nutzten auch das Angebot Bewerbungsgespräche zu führen und sich im Einzelgespräch genaue Informationen zu holen. Das Angebot für diesen Infotag für Lehre, Beruf und Karriere war für den ganzen Bezirk Weiz und Umgebung und wurde von über 900 BesucherInnen genutzt.