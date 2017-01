20.01.2017, 17:56 Uhr

"Wenn wir den Begriff Landgrapping hören, denken viele zuerst an Länder Afrikas, Asiens oder Südamerikas. Doch fruchtbare Schwarzerdeböden zu niedrigen Preisen, geringe Lohnkosten, oder schlicht Spekulation befeuern Landraub auch in den Ländern Osteuropas.

Vor 10 Jahren betrugen die Bodenpreise noch in etwa € 500 je ha. Diese stiegen seither um jährlich 40 Prozent und liegen heute in Rumänien zwischen € 2.500 und € 10.000 je Hektar.Lokale KleinbäuerInnen können sich Böden zu diesen Preisen kaum leisten und so verkaufen viele ihr Land. Laut einer Studie des "Romanian Center for Economic Policies" (CEROPE) werden in Rumänien bis zum Jahr 2020 die Hälfte der ca. 2 Millionen Subsistenzlandwirte ihre Betriebe aufgeben und sich andere Erwerbsquellen suchen müssen, wegen der "zunehmenden Unergiebigkeit" der Agrarproduktion dieser Höfe auf ihren Kleinstflächen. Um der Armutsfalle zu entkommen, werden wohl viele - wie schon unzählige vor ihnen - auf Feldern westeuropäischer Großbauern als schlecht(est) bezahlte ErntehelferInnen arbeiten", berichtet WERKSTATT-Blatt 4/2016.Ist dies nicht eine sehr traurige und besorgniserregende Entwicklung?