VIELE definieren sich über ihre Arbeit

Für sie entscheidet ihr Beruf oder ihre Position über ihren Wert als Mensch. Wenn man sich in manchen Gegenden miteinander bekannt macht, ist eine der ersten Fragen: „Was machen sie beruflich?“Auch in der Bibel werden Personen manchmal mit ihrem Beruf in Verbindung gebracht. Wir lesen von „Matthäus, dem Steuereinnehmer“, „Simon, einem Gerber“ und „Lukas, dem Arzt“ (Matthäus 10:3; Apostelgeschichte 10:6; Kolosser 4:14). Personen werden auch durch Aufgaben oder Vorrechte näher beschrieben, die sie von Gott erhielten. Beispiele sind König David, der Prophet Elia und der Apostel Paulus.

In der Besprechung, die am 2. April 2017 um 9.30 Uhr und um 16 Uhr im Königreichssaal der Zeugen Jehovas in Gleisdorf stattfindet, geht es um das Thema delegieren. Es werden viele bewährte Hinweise diesbezüglich erörtert und Anregungen gegeben, warum das Delegieren im täglichen Leben so nützlich ist.