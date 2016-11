2x2 Karten für "L'amour de Loin" im Star Movie Wels zu gewinnen

30.11.2016, 09:13 Uhr

Star Movie lädt zu seiner nächsten Opernübertragung.

WELS. Am 10. Dezember um 19.00 Uhr findet mit „L'amour de Loin“ der nächste Live-Opern-Termin im Star Movie Wels statt. Die Oper wird direkt aus der Metropolitan Opera New York übertragen. Die verzehrende Sehnsucht des Troubadours Jaufré Rudel de Blaye nach einer Frau, die er nie gesehen hat, bildet die Grundlage des Stoffes für die erste Oper der finnischen Komponistin Kaija Saariaho, die 2000 bei den Salzburger Festspielen uraufgeführt wurde. Die Musik schafft reiche, weite Klangflächen voll dunkler Melancholie, aber auch voll glitzernder Zauberklänge für diese "Liebe aus der Ferne". Tickets an den Kinokassen oder unter www.starmovie.at.

Wir verlosenfür die Veranstaltung.