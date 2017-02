Buntes Ferienprogramm im Aquazoo Schmiding

09.02.2017, 13:26 Uhr

Damit in den Semesterferien keine Langeweile aufkommt, wartet der Zoo mit einigen Highlights auf.

KRENGLBACH. Nicht mehr lange bis zu den Semesterferien. Der Aquazoo Schmiding hat sich dafür ein tolles Programm überlegt. Als Belohnung gibt es für jedes Kind mit gutem Zeugnis einen Haifischzahn oder ein anderes Überaschungsgeschenk. Außerdem können Besucher im Rahmen des Programms "Meet the keeper" (Triff den Tierpfleger) täglich um etwa 11.30 Uhr und 14.30 Uhr unter anderem bei der Fütterung der hungrigen Kaimanjungen dabei sein oder die Fütterung der verschiedensten Fischarten beobachten. Die Tierpfleger stellen die Tiere persönlich vor und teilen ihr Fachwissen und liefern Infos zu allen möglichen Themen wie "Wie ist es beim Putzen der großen Meerwasseraquarien neben Haien zu tauchen?", "Wie schaut die Technik aus, die diese gewaltigen Wassermassen sauber hält?", "Worauf achtet man bei der Aufzucht der Tierbabys?", "Oder was gibt es bei der Fütterung der Piranhas zu beachten?"Zusätzlich gibt es täglich um 11.00 und um 14.00 Uhr eine kostenlose Führung von der „Zeitreise durch die Evolution“ bis hin zu den heute lebenden Fischen im großen Meeresaquarium (für die Teilnahme an der Führung unter 07249 46272 oder office@zooschmiding.at voranmelden). Infos unter www.aquazooschmiding.at