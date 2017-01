Disharmonic Orchestra: Neues Album erschienen

07.01.2017, 19:00 Uhr

, und pünktlich zum Bandjubiläum erscheint mit "Fear of Angst" dieser Tage ein neuer Longplayer. Die Band zählte in den frühen 90er auch dank eines Deals bei Nuclear Blast zu den bedeutungsvollsten (Death Metal-)Metalformationen in Österreich und darüber hinaus: Überregionale Bekanntheit erlangt aber nur ein Bandmitglied: Nämlich der seit 2008 nicht mehr bei der Kombo tätige Herwig Zamernik, der durch sein Mitwirken beisowie seinem Soloprojektein breiteren Öffentlichkeit ein Begriff ist. Nunmehr besteht die Band aus den beiden Gründungsmitgliedern Patrick Klopf (Gesang/Gitarre) und Martin Messner am Schlagzeug sowie am Bass Hoimar Wotawa. Galtenanfangs noch als pure Death Metal/Grindcore-Urgewalt, so haben sie ihren Stil über die Jahren immer mehr verfeinert und weiterentwickelt, so dass die Band selbst ihr Schaffen treffend als Avantgarde Metal umschreibt. "Fear of Angst" umfasst insgesamt 9 Tracks und ist im Eigenverlag erschienen und kann direkt bei der Band unter u.a. Link bezogen werden.