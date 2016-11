Einblick in die Welt der Feuerwehr

22.11.2016, 16:37 Uhr

Die Freiwillige Feuerwehr Wels öffnet an zwei Tagen im Advent die Türen und Toren der Welser Hauptfeuerwache für Kinder und Jugendliche.

WELS. Kinder und Jugendliche können am 10. und 17.12. zwischen 9.00 und 14.00 Uhr die Welt der Feuerwehr bei der Freiwilligen Feuerwehr Wels in der Hauptfeuerwache Wels hautnah erleben. Am Programm stehen Führungen durch die Feuerwehrzentrale und eine Besichtigung der Feuerwehrautos. In der Mal- und Bastelecke können die Kinder ein Feuerwehrauto basteln. Verschiedene Hindernisse warten beim Durchkrabbeln der Atemschutzstrecke auf die mutigen Besucher. Außerdem dürfen die kleinen Besucher die Feuerwehruniform anprobieren.