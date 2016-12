Eine Veranstaltung jagt die nächste

29.12.2016, 08:00 Uhr

Egal ob Festival, Konzert oder Kunstausstellung: Wir haben für Sie die Highlights von 2017 festgehalten.



(Un)gebetene Gäste

BEZIRK. Jahr für Jahr lockt die Region, allen voran die Stadt Wels, mit ihrer kulturellen Vielfalt – vom Open Air-Kino über Kabarett bis hin zu Rockkonzerten. Kulturfreunde erwarten 2017 ein bunter Mix sowie einige Neuigkeiten. Los geht es am 13.01. mit dem Eis-Achter. Am Stadtplatz eröffnet wieder die mehr als 800 Quadratmeter große Eisfläche. Fans der Fifty Shades of Grey-Reihe fiebern bereits auf den 09.02. hin, wenn der zweite Teil im Star Movie Wels startet. Zwei Tage später heißt es Abfeiern beim Schlachthofball mit Erwin & Edwin. Kabarettliebhaber dürfen sich den Monat März vormerken. Für Gelächter sorgen Gery Seidl am 02.03. im Kulturraum Trenk.S Marchtrenk, Markus Hirtler als Ermi-Oma am 21.03. im Stadttheater und Luis aus Südtirol mit "Oschpele!" am 30.03. in der Stadthalle. Einen Tag später gastiert Frankreichs erfolgreichste Komödie der letzten Jahre "Trennung für Feiglinge" im Stadttheater. Und im November begrüßt der Rossstall Lambach schließlich das Komiker-Duo Christoph & Lollo. Auch die Schlachthof-Verantwortlichen haben einige interessante Acts in petto, wie beispielsweise Austropop-Sänger mit schwarzem Humor, Voodoo Jürgens (14.4., Schlachthof). Am 21.05. holen sie außerdem die Grande Dame des Jazz, Carla Bley, ins Stadttheater.Ein wahrer Höhepunkt ist das Festival der Regionen, das 2017 erstmals in Marchtrenk Halt macht. Abseits städtischer Ballungsräume und Kunstzentren erkundet es alle zwei Jahre eine Region oder einen Ort in Oberösterreich. Unter dem Titel "(Un)gebetene Gäste" setzt sich die 13. Festivalausgabe von 30.06. bis 9.07. künstlerisch und gesellschaftlich mit Aspekten des Flüchtens, der Bewegung und der Gastfreundschaft auseinander. 280 Projektvorschläge aus 26 Ländern wurden eingereicht. Das Programm wird Ende Jänner in Linz vorgestellt. Neben diesem Großevent sind zahlreiche Festivals Fixpunkte im Kulturleben der Stadt Wels. Beliebt bei Groß und Klein ist das internationale Welser Figurentheaterfestival im Frühjahr. Der Sommer lockt vor allem mit Events unter freiem Himmel. "Film ab" heißt es ab 15.06. bei einer weiteren Auflage des FilmfestiWels. Der Welser Arkadenhof Kultur Sommer (WAKS) hält von 21.06. bis 25.08. mit Theaterproduktionen und mehr zum 12. Mal Einzug in Wels. Neben den Veranstaltungsorten in der Freiung und am Stadtplatz wird es heuer eine weitere Spielstätte geben. "Diese wird im Jänner verraten", so Intendant Peter Kowatsch. Das Pichler Open-Air ist nach einem Jahr Abstinenz zurück, heuer mit Headliner Christina Stürmer und Band. Im November wird Wels mit dem Jugend-Medien-Festival YOUKI dann wieder zur Hochburg für junge Filmschaffende.

Ausgewählte Highlights:

Thomas Stipsits, 24. Jänner, Kulturraum Trenk.S MarchtrenkStefan Waghubinger, 28. Jänner, Rossstall LambachStadtball Wels, 4. Februar, Stadttheater WelsInternationales Welser Figurentheaterfestival, 9. bis 15. MärzLuis aus Südtirol mit "Oschpele!", 30. März, Stadthalle WelsFilmfestiWels, 15. Juni bis 31. JuliPichler Open-Air mit Christina Stürmer, 1. JuliChristoph & Lollo, 11. November, Rossstall LambachYOUKI, 21. bis 25. November, Medien Kultur Haus, Alter Schlachthof