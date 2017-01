Faschingsball "50 märchenhafte Jahre" in der Pfarre St. Josef

17.01.2017, 12:25 Uhr

Das Event soll heuer etwas ganz Besonderes werden, denn es gibt etwas zu feiern: das 50-jährige Bestehen der Pfarre.

WELS. Am 21. Jänner um 20.00 Uhr (Einlass 19.00 Uhr) findet in der Pfarre St. Josef in Wels der Pernauer Faschingsball statt. Das Motto „50 märchenhafte Jahre“ ist an das 50-jährige Jubiläum der Pfarre angelehnt, das heuer gefeiert wird. Die Pfarrgemeinde freut sich über viele maskierte Gäste, die mit ihr in das Jubiläumsjahr starten. Tanzfreudige dürfen sich auf Live-Musik freuen oder können das Tanzbein in der Disco schwingen. In der Wein- und Seiterlbar gibt es Erfrischungen. "Wir freuen uns jedes Jahr auf ein großartiges Fest dank der vielen ehrenamtlichen Helfer. Heuer wird es sicherlich durch das Jubiläum etwas ganz Besonderes", so Manfred Koller, neu gewählter Obmann des Pfarrgemeinderat-Fachausschusses Feste und Feiern. Der Eintritt ist frei.