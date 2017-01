Fishing Festival und Bogensportmesse Wels: Alles rund ums Fischen und den Bogensport

27.01.2017, 14:02 Uhr

WELS. Das Fishing Festival startet in eine neue Runde. Von 11. bis 12.02. wird die Messe Wels zum Treffpunkt für alle Profi- und Hobbyangler in Österreich und Bayern. Trends und Produktneuheiten aus den Bereichen Angeln und Fliegenfischen werden präsentiert. Außerdem wartet auf die Besucher ein buntes Rahmenprogramm. Karpfenspezialist Frank Schmidt referiert auf der Messebühne über die Jagd auf Großkarpfen, Raubfischexperte Stephan Gockel über Köderfarben und ihre Wirkung auf Raubfische. Am Flyfishing Pool warten verschiedene Live-Demonstrationen auf die Besucher. Premiere am Fishing Festival ist die „Offene Österreichische Meisterschaft im Fliegenbinden 2017“ – Infos und Anmeldung unter www.fishing-festival.at. Zeitgleich bietet die Bogensportmesse Profis und Einsteiger ein umfangreiches Angebot und alle Informationen rund um Pfeil und Bogen. Besonderes Highlight sind die österreichischen Staatsmeisterschaften Indoor 2017 in den Disziplinen Recurve und Compound, die im Rahmen der Messe ausgetragen werden.

