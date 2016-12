Gewinnen Sie Karten für den ersten Star Movie-Filmbrunch im neuen Jahr 2017

23.12.2016, 08:55 Uhr

Diesmal steht "Why Him" und "Vaiana" am Programm.

WELS. Auch im neuen Jahr geht die Filmbrunchreihe im Star Movie Wels weiter. Am Sonntag, den 15. Jänner 2017 findet der nächste Termin statt. Wie gewohnt genießen die Gäste von 10.00 bis 11.30 Uhr einen Brunch. Danach gehts ab in den Kinosaal. Die Besucher haben die Wahl: Gespielt wird die Komödie "Why Him?" mit James Franco, Bryan Cranston und Zoey Deutch und der Disney-Animationsfilm "Vaiana".Wir verlosen wie gewohntUnten am Mitmachen-Button klicken und mit etwas Glück gewinnen. Die Gewinner werden per Mail verständigt.