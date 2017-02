Helmar Hill Trio im Alten Schlachthof Wels

16.02.2017, 07:23 Uhr

Helmar Hill, Christian "Stoni" Steiner und Manfred Krenmair geben Vollgas

WELS. Das Helmar Hill Trio, seit mehr als 30 Jahren musikalisch unterwegs, kommt mit seinem neuen Programm „Austria“ am 28. Februar um 20.00 Uhr in den Welser Schlachthof. Neun Kompositionen für neun Bundesländer, allesamt aus der Feder des Bandleaders, enthalten melodisch, harmonisch und rhythmisch so ziemlich alles, was man mit einem Jazz-Klaviertrio anstellen kann.