Ich seh‘ den Sternenhimmel - über die Faszination des Firmaments

Der Sternenhimmel übt seit Jahrtausenden eine ungebrochene Faszination auf Menschen aus. Dies liegt sicher an seiner – im wörtlichen Sinn – unbegreifbaren Schönheit. So sehr wir uns anstrengen, wir kommen den Sternen (fast) nicht näher. Allerdings mittels moderner Beobachtungsgeräte können wir uns das Universum ansehen, wie es sich kurz nach dem Urknall präsentiert hat, denn jeder Blick in den Sternenhimmel ist ein Blick in die Vergangenheit.

Der menschliche Geist hat es aber geschafft zu verstehen, was die Augen sehen. Begleiten Sie uns auf eine Reise ins All, von der Nachbarschaft der Erde bis an die Grenzen von Raum und Zeit.

Ist schon der Blick in den nächtlichen Sternenhimmel etwas, was jeden in seinen Bann zieht, dann werden an diesem Nachmittag im Welios auch die gezeigten Bilder viele zum Staunen bringen. Es erwartet die Besucher/innen ein anregender Nachmittagsplausch, wenn der Moderator, Mag. Leo Ludick, und der Präsident der Wiener Arbeitsgemeinschaft für Astronomie, DI Alexander Pikhard, die Zuhörer/innen auf eine interstellare Reise mitnehmen.

DI Alexander Pikhard ist im Beruf ausgebildeter Informatiker, doch länger als seinen Hauptberuf betreibt er Astronomie als leidenschaftliche Freizeitaktivität – nicht nur als aktiver Beobachter und Fotograf, sondern vor allem auch als Volksbildner. Seit mehr als 40 Jahren wird er nicht müde, Wissenshungrigen das Weltall in leicht verständlicher Weise zu erklären. Die Volksbildnerische Laufbahn begann an der Wiener Urania-Sternwarte und am Planetarium Wien und führte über viele Stationen zur heutigen Tätigkeit als Präsident der Wiener Arbeitsgemeinschaft für Astronomie.



Eintritt frei!