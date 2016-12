"If I can`t dance"-Festival: Fette Party kurz vor Silvester

Bereits seit 2005 veranstaltet der Welser Kulturverein Infoladen alljährlich Ende Dezember in den Räumlichkeiten des Schl8hofs das beliebte-Festival. Auch in diesem Jahr war die Infoladen-Crew wieder merklich bemüht, hochkarätige Bands zu engagieren, gleichzeitig aber auch wieder jungen aufstrebenden heimischen Bands die Möglichkeit zu bieten, ihre Musik einer größeren Audienz vorzustellen.

Dieses Mal auf dem Fest zu sehen ist die Welser Formation, die trotz ihres noch jugendlichen Alters musikalisch absolut zu überzeugen vermag und dabei deutschsprachigen Hip Hop mit funky Grooves unterlegt und in ihrer Heimatstadt bereits auf eine stattliche Fangemeinde zählen darf.Weiter geht es im Programm mit dem Wiener Rapper, der sich bereits in der heimischen Szene vollends etabliert hat und entsprechendes Ansehen genießt. Er nimmt sich in seinen Texten keineswegs ein Blatt vor den Mund und spricht sich dabei gegen jede Art von Diskriminierung aus.aus OÖ gibt es bereits 2005 und diese Kombo hat sich seither dank unzähliger Shows im In- und Ausland sowie mehrerer CD-Produktionen hierzulande bereits einen beachtlichen Status erspielt. Am 30.12. werden sie mit ihrem vielschichtig-mitreißenden Ska/Jazz-Sounds einmal mehr das Welser Publikum beglücken.Quasi als krönender Abschluss steht die Performance vonam Spielplan: Die Wiener Rapperin Yasmo zählt längst zu den wichtigsten und schlichtweg besten Repräsentant/innen dieses Genres in Österreich: Fette Beats und coole Rhymes ergänzt sie geschickt mithilfe der Begleitbandum hochwertigen Big Band-Sounds und mixt diese vielfältigen Einflüsse zu einem absolut wohlklingenden Klangcocktail, der sich gerade live on stage naturgemäß prächtig entfaltet. Anschließend wird noch ein DJ namensdie Turntables zum Glühen bringen.